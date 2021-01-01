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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в марте

Общество, 17:29 17 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте, сообщил директор по развитию научного учреждения Константин Чернов. Об этом пишут РИА Новости.

В настоящее время Центр завершает вторую стадию клинических испытаний новой вакцины. Эффективность инактивированной вакцины проверяют на добровольцах.

"В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная", - добавил ученый.

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# вакцинация , коронавирус

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