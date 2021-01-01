Ямальцев из аварийного жилья будут переселять во все регионы России

| Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

Новую жилищную программу для жителей аварийного фонда с географией по всей стране запустили на Ямале в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в своих социальных сетях.

"Ямальцы часто писали мне, почему по программе "Сотрудничество" можно переехать только в Тюмень. У многих родственники в других регионах, и, отработав на Ямале много лет, люди хотят жить поближе к ним. Считаю это справедливым, поэтому с этого года запустили новую жилищную программу для жителей аварийного фонда с географией по всей стране. По ней можно получить выплату на приобретение квартир в других регионах. Приём заявок уже начался – обращаться нужно в жилищные службы в муниципалитетах или департамент строительства", - пояснил он.

Артюхов подчеркнул, что привычная программа "Сотрудничество" также сохранится, она востребована у ямальцев.

"В прошлом году мы значительно увеличили ее финансирование и выделили отдельную очередь для жителей аварийного фонда - за год переехали в Тюмень около тысячи семей. Семья Мураевых на фото – одни из тех, кто воспользовался программой. В новостройку в Тюмени они переехали из аварийного дома в Красноселькупе. На Ямале прожили почти 30 лет: Валентина Александровна проводила творческие занятия в детско-юношеском центре, Андрей Дмитриевич трудился электротехником. Воспитали четырех сыновей, старшие работают в нашем регионе", - рассказал глава округа.⠀

Он заверил, что в ближайшие четыре года каждый восьмой житель региона переедет в новую комфортную квартиру. Для этого на Ямале строят миллион квадратных метров жилья и усиливают все программы переселения из аварийного фонда.