К концу недели в Тюмень придут сильные морозы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Морозная погода ожидается в Тюмени в течение недели, с 18 по 24 января.

По данным центра Фобос, в начале недели средняя температура воздуха будет держаться на уровне минус 20 градусов. В середине недели немного потеплеет и пойдет снег, однако затем резко похолодает.

18 и 19 января в областном центре ожидается до минус 20 градусов. 20 и 21 января пройдет снег потеплеет до минус 15.

22 января вероятность осадков сохранится. В течение дня столбики термометров опустятся до минус 21.

23 января морозы усилятся – днем ожидается до 32 градусов ниже ноля. 24 января похолодает до минус 37.

Любовь Голышева