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В Тюменской области в 2020 году погибли 11 человек в ДТП с участием автобусов

Происшествия, 21:01 22 января 2021

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

11 человек погибли в дорожных авариях с участием автобусов в Тюменской области в 2020 году – на одного человека больше, чем годом ранее.

Всего, по данным областной Госавтоинспекции, за год произошло 89 ДТП с участием автобусов. 60% из них – падение пассажиров, 25% - столкновения. Также зарегистрированы наезды на пешеходов и препятствия, съезды с дороги, опрокидывание. Всего в авариях травмированы 124 человека (в 2019году – 200).

К административной ответственности привлекли 2 тыс. 233 водителя автобусов, более 150 индивидуальных предпринимателей, должностных и юрлиц, эксплуатирующих автобусы.

Как напомнил начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин, с 1 марта 2021 года техосмотр автобусов будут проводить по новым правилам – с участием госавтоинспекторов.

Евгения Шевцова

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# авария , автобусы , ДТП

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