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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Привитым от COVID-19 не рекомендуют окунаться в крещенскую купель

Общество, 13:25 18 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не окунаться в иордань на Крещение тем, кто переболел COVID-19, привился от него или планирует это сделать. Такой совет дают медики, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

"Эпидемиологическая ситуация вносит коррективы в обычаи. Откажитесь от крещенских купаний — организм может дать непредсказуемый иммунный ответ!" - подчеркнули в лечебном учреждении.

Врачи предупреждают, что риски есть для каждого, кто раз в год окунается в ледяную воду. Могут внезапно обостриться все хронические заболевания, случиться бронхоспазм, остановиться дыхание и нарушиться сердечный ритм.

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# коронавирус , Крещение , крещенские купания , областная больница №4 , прививка

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