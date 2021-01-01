В Ишиме организуют в Крещение мужскую и женскую иордани

| Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

В Ишиме впервые в Крещение организуют мужскую и женскую иордани на реке Ишим в районе городского пляжа. Установят не две палатки для раздевания, как обычно, а четыре. Кроме того, разделят потоки людей, которые хотят окунуться и набрать воду.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко. Он пояснил, что для этого установили перила и сделали удобные спуски к реке, один из которых приведет к месту купания, а второй – к месту набора воды, качество которой отвечает санитарным нормам. Окунуться можно будет и на реке Карасуль.

На месте купания будут дежурить скорая помощь, полиция и казаки. Продолжается расчистка подъездных путей и парковки.

По словам замглавы, пункты обогрева обеспечат средствами защиты и предусмотрят в них соблюдение социальной дистанции.

Инна Кондрашкина