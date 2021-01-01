Тоболяки на Крещение смогут искупаться в трех местах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три места для крещенских купаний обустроят на территории Тобольска и Тобольского района 18 января.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском МЧС, искупаться и набрать воды горожане смогут возле ледовой переправы Тобольск-Бекерево. Здесь будет подготовлено четыре купели - две мужские и две женские. Их расположат на расстоянии 50 метров. И здесь же будут две проруби для забора воды.

Две купели откроют в микрорайоне Сумкино. В Тобольском районе место для крещенских купаний обустроят в с. Абалак

На водоемах сотрудники МЧС России, бригады скорой помощи, наряды полиции и экипажи ДПС и сотрудники ТОСЭР организуют дежурство. По словам спасателей, особое внимание уделят пожилым людям, родителям с детьми.

Евгений Новоселов