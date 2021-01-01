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В Тюменской области проверяют крещенские купели

Общество, 15:38 14 января 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

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13 заявок от организаторов купелей к крещенским купаниям поступило в Государственную инспекцию по маломерным судам по Тюменской области.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

"Три купели будут в Тюмени: на озере Липовое, на водоеме в районе Антипино и реке Тура – площадка рядом со Свято-Троицким мужским монастырем. Остальные купели – по региону", – добавила она.

Четыре из 13 купелей уже освидетельствовали сотрудники ГИМС. Речь идет о с. Червишево, Каменке, Кулаково и месте на оз. Липовое в Тюмени.

"Работы по освидетельствованию оставшихся купелей начнут проводить с завтрашнего дня", – заключила Наталья Семина.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , крещенские купания , купели

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