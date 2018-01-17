В Тюмени обустроят четыре купели к Крещению

Фото ИА "Тюменская линия"

Толщина льда, безопасность, транспортная доступность, торговля и питание во время Крещения и другие организационные вопросы обсудили утром 17 января прямо на льду сотрудники МЧС, полиции, чиновники из администрации Тюмени и главные организаторы ежегодного праздника - общественной организации "Сибирь православная".

По традиции, главным местом проведения праздника для верующих тюменцев станет река Тура в районе парка Заречный. Как отметил в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, основная задача организаторов - провести все мероприятия в максимально привычном для горожан режиме.

"Опыт организации праздника у нас большой. Уже не один десяток лет в Тюмени он проводится и этот год не станет исключением. Все мероприятия в завершающей стадии. По опыту предыдущих лет к реке Туре прибудут около 15-20 тысяч горожан. Мероприятия четко скоординированы", - отметил он.

По его словам, толщина льда на выбранном участке составляет от 45 до 52 см. Этого достаточно, чтобы выдержать одновременную нагрузку силой в шесть тонн.

"Но это не означает, что на лед запустят предельное количество людей и техники. Доступ будет регулироваться. Если наплыв людей окажется большим, то заработает пропускной режим", - подытожил Павел Перевалов.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

По информации администрации города, 18 января 2018 года в 11 часов священнослужителями и православными жителями города совершат крестный ход от Знаменского кафедрального собора к месту освящения воды, который возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В мероприятии задействуют три автобуса большой вместимости. В этот же день в 12 часов митрополит Димитрий совершит чин Великого освящения воды, после чего каждый желающий сможет окунуться в крещенские купели и набрать воды.

В 11 часов 19 января снова состоится крестный ход, который проследует до сибирской иордани от Знаменского кафедрального собора, где в 12 часов также состоится освящение воды.

В 2018 году в месте массовых купаний соорудят четыре купели, одна из которых предназначена для детей. Они будут открыты 18 января с 12 часов 30 минут до 24 часов, а 19 января с 12 до 24 часов. Для переодевания установят 14 палаток. Для забора воды обустроят две иордани.

На прилегающей территории для участников праздника оборудуют парковку на 750 машиномест. Заезд на нее откроют с ул. Щербакова от светофора к зоне отдыха. Выезд будет осуществляться через ул. Астраханскую.

Общественный транспорт в эти дни будет работать в особом режиме. Павел Перевалов пообещал, что никто из тюменцев не останется в парке Заречном и сможет уехать домой после церковного обряда. Расписание работы автобусов в праздничные дни лучше уточнять на сайте перевозчика или по телефону информационно-справочной службы: 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

Согласно православной традиции, считается, что в ночь с 18 на 19 января вода приобретает особые целебные свойства. Накануне всегда ожидают морозы, которые нарекли "крещенскими". Дни Крещения соответствуют окончанию старорусского праздника зимнего солнцестояния, связанного с "рождением нового Солнца" — увеличением светового дня.

Владислав Соколов