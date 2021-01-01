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В Тюменской области школьный автобус попал в ДТП

Происшествия, 14:31 18 января 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Школьный автобус Чикчинской средней школы столкнулся с автомобилем Cadillac на ул. Алиш в дер. Якуши Тюменского района 18 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

От удара автобус отбросило в столб, а легковой автомобиль – в забор.

"В автобусе ехали 17 первоклассников и сопровождающий. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. 38-летний водитель иномарки доставлен в больницу", – сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

После аварии детей пересадили в другой школьный автобус, который развез их по домам.

"67-летний водитель автобуса трезв. Его стаж за рулем составляет 41 год. На месте работают исполняющий обязанности руководителя территориального отдела ГИБДД, специалисты технического и дорожного надзора ГИБДД. Выясняется, кто из водителей не пропустил второго на перекрестке равнозначных дорог", – добавили в ГИБДД.

Известно, что предрейсовый медицинский контроль у водителя автобуса пройден. Обстоятельства аварии выясняются.

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# автобусы , ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

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