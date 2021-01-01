Тюменский суд приговорил новосибирца к шести годам заключения за попытку сбыта наркотиков

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Жителя Новосибирска, который собирался сбыть 1 кг 400 г марихуаны и полусинтетических наркотиков амфетаминового ряда осудили в Тюменском районе, сообщает региональная прокуратура. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Суд установил, что 32-летний новосибирец вступил в сговор с наркодельцом для сбыта наркотиков. В июне 2020 года он приехал в Ленинградскую область на своем автомобиле и забрал запрещенные вещества из тайников для сбыта в Новосибирске.

Но в Тюмени злоумышленника остановили автоинспекторы, которые нашли и изъяли у него почти полтора килограмма наркотиков. В момент задержания фигурант находился в наркотическом опьянении.