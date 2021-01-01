Школьники Тюменской области борются за путевку в "Сириус"

| Фото: региональный центр "Новое поколение" | Фото: региональный центр "Новое поколение"

Школьники Тюменской области могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы". Заявки принимают до 28 февраля на сайте большиевызовы72.рф, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Желающим нужно придумать и создать актуальную разработку по одному из 12 направлений, напрямую связанными со стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. Свои проекты могут представить школьники 7–11 классов, студенты младших курсов ссузов, а также 1-2 курсов университетов.

Инициативу уже проявили ученики тюменских школ №№ 26, 40, 94, гимназии №16, ишимских школ №№ 2 и 8 и нескольких образовательных учреждений Упоровского района. Если их работы пройдут отборочный тур, учеников пригласят в следующий этап конкурса. Победители и призеры могут попасть на бесплатную образовательную смену в ОЦ "Сириус" в Сочи.

В 2020 году в региональном этапе конкурса приняли участие 338 школьников из 16 муниципалитетов Тюменской области. На заключительном этапе в "Сириусе" было представлено восемь проектов от области. Этот стабильно высокий показатель был отмечен организаторами на всероссийском уровне.