Лекцию о технологиях прочтут в тюменской "Конторе пароходства"

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Лекция "Пост-интернетчувствительность: влечение к машине" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 23 января в 18 часов 30 минут, сообщают орнизаторы.

Перед слушателями выступит независимый куратор, исследовательница новых медиа и пост-интернет-искусства Христина Отс.

"Узнаем, как апокалипсическая модель взгляда на технологии сменяется новым типом чувствительности, стремящимся понять машину, а еще увидим проекты, в которых художники задаются вопросом: "Каково быть вещью?" – рассказали организаторы.

Лекция пройдет в выставочном пространстве "Конторы пароходства". Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.