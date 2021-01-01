Тюменский цирк открывается в феврале

| Фото: Тюменский государственный цирк во ВКонтакте | Фото: Тюменский государственный цирк во ВКонтакте

Тюменский государственный цирк даст первое представление со времени ввода режима ограничений из-за пандемии коронавируса 13 февраля. Гостей ждет шоу "Империя львиц". Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Это будет увлекательное представление и аттракцион с участием самых опасных хищников планеты - алжирских львиц и тигров. Дрессировщик Виталий Смолянец нашел к каждому своему подопечному правильный подход.

Напомним, что на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол", аттракцион во главе с Виталием Смолянцом собрал полный комплект наград: Золотой зрительный зал, Золотой манеж и Золотой идол.

Посетителей также развеселят забавные пони и неугомонные обезьянки, собаки, лошади и разноцветные попугаи.

На манеж выйдут артисты и других жанров: воздушные гимнасты, виртуозные велофигуристы, эквилибристы, иллюзионисты, бесстрашный метатель ножей и клоуны.