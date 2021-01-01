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Водитель иномарки заплатит пострадавшей пассажирке гужевой повозки

Общество, 09:27 20 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

225 тыс. рублей заплатит водитель пострадавшей в аварии в Тюменском районе, сообщает региональная прокуратура.

15 сентября 2019 года 18-летний юноша без водительских прав сел за руль Opel своей сестры. На Салаирском тракте он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с гужевой повозкой. 65-летняя пассажирка повозки вылетела из нее и получила травмы.

В июле 2020 года суд признал водителя виновным оштрафовал на 20 тыс. рублей. В ноябре пострадавшая обратилась в Тюменский районный суд с иском о возмещении вреда.

Рассмотрев дело, суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу потерпевшей 225 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и судебных расходов.

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# ДТП , компенсация , прокуратура

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