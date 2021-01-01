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Интерактивная программа "Новое народное" пройдет в тюменском музее

Общество, 09:04 21 января 2021

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте | Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте

Интерактивную программу "Новое народное" представят профессор Вездеходиков и фольклорный ансамбль "Росстань" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 24 января в 14 часов, сообщают организаторы.

Зрителей ждет разнообразие русских народных песен, танцев, колоритная самобытность. Гости узнают много интересных фактов о традициях и обрядах, попробуют себя в народных танцах и песнях.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.

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# Музейный комплекс им , Росстань , Словцова

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