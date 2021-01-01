Социальную лавку для нуждающихся откроют в Тюмени

| фото группы "Творить добро - просто" ВК | фото группы "Творить добро - просто" ВК

Социальную лавку для пенсионеров, малообеспеченных, многодетных семей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, откроют в Тюмени. Она будет располагаться на базе центра "Дзержинец" по улице ул. Ватутина 6/1.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" ведущий специалист по работе с молодежью центра внешкольной работы "Дзержинец" Александра Акулина, в настоящее время идет наполнение "Социальной лавки". Любой желающий может принести одежду, обувь, головные уборы, бытовую технику, канцелярские принадлежности, игрушки, домашний текстиль и другое.

Особенность "Социальной лавки" в том, что обратиться туда могут нуждающиеся без предоставления каких-либо подтверждающих документов.

"Ранее мы проводили благотворительные сборы для разных общественных организаций. Но там получить поддержку мог только тот, кто состоял в организации и имел подтверждающие документы. Однако бывают ситуации, когда человек реально попадает в трудную ситуацию, но у него нет возможности получить помощь, потому что он не относится к той или иной организации или категории. Поэтому мы решили сделать "Социальную лавку", в которую может обратиться каждый желающий", - пояснила Александра Акулина.

Работать она будет постоянно. Открытие состоится после того, как будут собраны вещи. Выдачу организуют один раз в неделю.

Привезти вещи для пополнения "Социальной лавки" можно с понедельника по четверг с 10 до 17 часов по адресу ул. Механическая 31/1, либо в пятницу с 10 до 17 часов по адресу ул. Ватутина 6/1.

Любовь Голышева