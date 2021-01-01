Жительница Нижневартовска более 30 раз вонзила нож в сожителя

| Фото: следственное управление СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу | Фото: следственное управление СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу

Более 30 ножевых ранений нанесла своему сожителю 43-летняя жительница Нижневартовска из-за того, что он мешал ей спать. Об этом сообщает следственное управление СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

На гражданку заведено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия 17 января 2021 года около 23 часов 30 минут обвиняемая, находясь в квартире одного из домов по проспекту Победы в Нижневартовске, будучи в состоянии алкогольного опьянения после празднования 39-го дня рождения своего сожителя, из злости и мести за то, что тот мешал ей спать и требовал продолжения веселья, нанесла ему множественные удары кухонным ножом. На звук падения потерпевшего на пол, а также крики обвиняемой в квартиру вошла соседка, которая увидев происходящее отобрала нож и вызвала скорую помощь. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив, несмотря на то, что на его теле, в том числе грудной клетке, животе, руках, ногах и голове обнаружено более 30 ножевых ранений.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.