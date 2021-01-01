В Тюменской области стартовала акция "Студенческий десант"

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

С работой полиции познакомились студенты Голышмановского агропедагогического колледжа в рамках акции "Студенческий десант", сообщает УМВД по Тюменской области.

Ребятам показали современные специальные средства защиты жизни сотрудников органов внутренних дел, отражения нападений и пресечения неповиновения правонарушителей без нанесения телесных повреждений. Подростки примерили бронежилет, шлем и щит полицейского.

Дружинник Магамед Хамхоев рассказал студентам о своем боевом прошлом в отряде особого назначения и показал несколько приемов, как выжить в разъяренной толпе.