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В Тюменской области стартовала акция "Студенческий десант"

Общество, 16:32 20 января 2021

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

С работой полиции познакомились студенты Голышмановского агропедагогического колледжа в рамках акции "Студенческий десант", сообщает УМВД по Тюменской области.

Ребятам показали современные специальные средства защиты жизни сотрудников органов внутренних дел, отражения нападений и пресечения неповиновения правонарушителей без нанесения телесных повреждений. Подростки примерили бронежилет, шлем и щит полицейского.

Дружинник Магамед Хамхоев рассказал студентам о своем боевом прошлом в отряде особого назначения и показал несколько приемов, как выжить в разъяренной толпе.

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# полиция , студенты

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