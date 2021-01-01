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Восемь новых дамб появятся в Ишимском районе

Общество, 09:01 24 января 2021

пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Строительство трех новых дамб завершили в деревнях Синицина, Мезенка и в садовом товариществе Солнечный поселка Плодопитомник Ишимского района.

Продолжается возведение еще двух гидротехнических сооружений, три находятся в стадии разработки, сообщает районная администрация.

Рабочие продолжают постройку дамб в поселках Детский дом № 29 и Плодопитомник в районе садовых товариществ "Надежда", "Приишимский", "Смородинка".

Документы на строительство еще трех противопаводковых объектов в деревнях Бутырки, Лайково и Большой остров разработают до июня 2021 года.

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# дамбы , Ишимский район

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