Две машины съехали в кювет из-за метели на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два автомобиля съехали с дороги в кюветы на 78-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе, пострадала 49-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На автодороге Тюмень - Каменка у д. Коняшино опрокинулся автомобиль Peugeot, которым управляла девушка-водитель.

ГИБДД рекомендует водителям снизить скорость на загородных трассах во время метели. Из-за сложных метеоусловий и резкого ухудшения видимости аварийная обстановка может обостриться.

Особенно плохая видимость на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, на трассе Тюмень - Омск от Тюмени вплоть до границы с Омутинским районом, ухудшена видимость на автодороге Курган - Тюмень в Исетском районе.

Инспекторы проводят мониторинг состояния проезжих частей с помощью камер видеонаблюдения и сообщают информацию в дорожные службы для принятия оперативных мер реагирования.