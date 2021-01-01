  • 20 января 202120.01.2021среда
  • USD73,7243
    EUR89,2064
  • В Тюмени -17..-19 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Две машины съехали в кювет из-за метели на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 18:43 20 января 2021

Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два автомобиля съехали с дороги в кюветы на 78-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе, пострадала 49-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На автодороге Тюмень - Каменка у д. Коняшино опрокинулся автомобиль Peugeot, которым управляла девушка-водитель.

ГИБДД рекомендует водителям снизить скорость на загородных трассах во время метели. Из-за сложных метеоусловий и резкого ухудшения видимости аварийная обстановка может обостриться.

Особенно плохая видимость на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, на трассе Тюмень - Омск от Тюмени вплоть до границы с Омутинским районом, ухудшена видимость на автодороге Курган - Тюмень в Исетском районе.

Инспекторы проводят мониторинг состояния проезжих частей с помощью камер видеонаблюдения и сообщают информацию в дорожные службы для принятия оперативных мер реагирования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 20.01.2021Лжебанкир убедил тюменку отдать 200 тысяч рублей
18:56 20.01.2021Жительница Нижневартовска более 30 раз вонзила нож в сожителя
18:43 20.01.2021Две машины съехали в кювет из-за метели на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
18:23 20.01.2021На переездах Свердловской магистрали выросло число дорожных аварий