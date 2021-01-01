В Тюмени в ДТП пострадал десятилетний ребенок

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

10-летняя пассажирка автомобиля Renault пострадала в аварии на перекрестке улиц Новогодняя и Чайковского в Тюмени 21 января, сообщает Госавтоинспекция.

Здесь столкнулись Nissan Qashqai и Renault. По предварительным данным, водитель Nissan нарушил очередность проезда. "За рулем иномарки была мама школьницы. Девочка находилась на переднем сиденье без удерживающего устройства, пристегнутая ремнем безопасности. Она ударилась головой. Ребенка увезли в больницу для оказания помощи и установления диагноза", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мама-водитель будет привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

В ГИБДД напоминают, что перевозя ребенка в автомобиле, взрослые должны понимать, что нештатная ситуация может случиться в любой момент, поэтому нужно соблюдать требования безопасности.