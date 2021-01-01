В Тюмени наркодельца осудили на шесть лет

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Молодого человека, виновного в попытке сбыта наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В августе 2020 года автопатруль полиции на перекрестке ул. 50 лет ВЛКСМ и Тульской обратил внимание на 20-летнего молодого человека, который что-то искал в кустах. В руке у юноши был полимерный пакет, внутри которого находились свертки с наркотиком. Запрещенные вещества были обнаружены и в сделанных им закладках. Всего по делу было изъято более 50 гр. наркотических средств.

Суд назначил подсудимому 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.