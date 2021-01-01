Ректором ТюмГУ назначен Иван Романчук

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Ректором Тюменского государственного университета назначен Иван Романчук. Соответствующий приказ 20 января 2021 года подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Романчука назначили ректором сроком на 5 лет, сказано в документе. Ранее, с марта 2020 года, он занимал должность врио ректора Тюменского госуниверситета.

На посту новый ректор намерен укреплять взаимодействие вуза с регионом, развивать сотрудничество с индустриальными партнерами, продолжать преобразования в университете в части индивидуализации образования: от обучения людей к обучению человека. Акцент в науке будет сделан на фронтирные исследования Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, на выполнение проектов по мегагрантам правительства РФ и Тюменской области.

"Мы будем инициативно вписываться в повестку региона. Для области и макрорегиона станем решать вопросы комплексного мониторинга природных и техногенных сред, искусственного интеллекта, биотехнологий и биобезопасности", – заявил Иван Романчук.

В планах ректора строительство в Тюмени на месте старого корпуса по ул. Республики, 9 главного здания университета, создание школы нового поколения, разработка и внедрение новых высоко конкурентных магистерских программ, решение других актуальных задач.

Иван Романчук – выпускник Тюменского юридического университета МВД России по специальности "Юриспруденция". В 2005 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России (адъюнктура). Защитил кандидатскую диссертацию с присуждением ученой степени кандидата юридических наук. В 2009 году ему присвоили ученое звание доцент по кафедре теории и истории государства и права.

С 2006 года работает в Тюменском государственном университете. Является депутатом Тюменской городской думы. Романчук - автор более 100 научных и учебно-методических работ.