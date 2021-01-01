В детском стационаре тюменской больницы сократили время ожидания на госпитализацию

| Фото: пресс-служба ОКБ №2 | Фото: пресс-служба ОКБ №2

В детском стационаре областной клинической больницы №2 сократилось время оформления пациентов на плановую госпитализацию. Достичь этого удалось благодаря новой маршрутизации и терминалам электронной очереди, сообщает пресс-служба ОКБ№ 2.

Терминалы электронной очереди помогают устранить разногласия среди пациентов, прибывших на плановую госпитализацию, по поводу очередности осмотра специалистом и выстраивать работу отделения более оперативно. При выдаче направления специалисты сразу оговаривают не только день, но и время обращения в приемное отделение. Такой подход позволяет избежать одновременного пребывания большого количества людей в подразделении, что в условиях пандемии имеет немаловажное значение.

Экстренная помощь оказывается там же, что и прежде. А под плановую госпитализацию переоборудовали часть административных кабинетов на первом этаже стационара. Разделили и входы. Дверь приемного отделения теперь только для тех больных, которых доставляет служба скорой помощи. Остальные пациенты – по самоообращению за неотложной помощью и на плановую госпитализацию – пользуются центральным входом детского стационара.

В то же время, в экстренной регистратуре никто не откажет в приеме тем, кто обратился к врачам самостоятельно – помощь, как и раньше, оказывается круглосуточно. Обратиться по экстренному поводу можно через центральный вход детского стационара в любое время суток.

В детском приемном отделении позаботились и о комфортном пребывании пациентов. Оборудовали удобные зоны ожидания с мягкими креслами и стульями. Гардероб работает ежедневно с 7 часов 30 минут до 22 часов.