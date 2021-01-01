Юные тюменцы могут выиграть тур по России с блогерами-миллионниками

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать в проекте #ТопБлог "Медиасотня РДШ" предлагают школьникам Тюменской области. Ребята, которые войдут в 100 лучших молодых топ-блогеров, получат шанс отправиться в тур по России с блогерами-миллионниками.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, участвовать в проекте могут ребята старше 14 лет, которые хотят научиться вести страницы в социальных сетях и развить личный бренд до уровня блогера-миллионника.

"Регистрация в проекте уже началась и продлится до 21 февраля. Затем в течение двух месяцев пройдет обучение топовых блогеров, по итогам которого участники сдадут экзамен. В апреле 150 лучших юных блогеров во главе с наставниками проведут масштабное финальное мероприятие. Итогом проекта станет блог-тур, в ходе которого планируется посетить 15 городов, выпустить тысячи постов и сториз и пять фильмов о России", - рассказали организаторы.

Среди наставников проекта – популярные блогеры-милионники: Елена Летучая, Ирина Акопян, Наталия Медведева, Сергей Романович, Настя Рыжик и другие.

Зарегистрироваться на участие и узнать более подробную информацию о проекте можно на сайте topblog2020.ru.

Любовь Голышева