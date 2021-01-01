Тоболяка задержали за шопинг с чужими банковскими картами

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Подозреваемого в краже с банковских счетов задержали оперативники в Тобольске. Местный житель воспользовался картами кондуктора автобуса. Ущерб составил более 10 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратилась 59-летняя женщина. Она рассказала, что оставила без присмотра ручную кладь, где находились три банковские карты. Позже ей стали приходить SMS о списании с них денег.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен неоднократно судимый 42-летний тоболяк. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

Свою вину мужчина признал и пояснил, что воспользовался моментом и похитил имущество, после чего сразу же вышел из автобуса на ближайшей остановке.

Заметив, что банковские карты были с бесконтактным способом оплаты, мужчина начал расплачиваться ими за покупки в различных магазинах. Карты изъяты и будут возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.