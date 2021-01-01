В школах Тюменской области появятся советники директоров по воспитанию

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В школах Тюменской области появятся советники директоров по воспитанию и работе с детскими организациями. Регион вошел в десятку пилотных субъектов, где будет реализована новая программа. Отберут специалистов в ходе конкурса "Навигаторы детства", который стартовал 22 января.

Как рассказал на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, в пилотных регионах уже есть позитивный опыт организации воспитательной работы. Поэтому важно его обобщить и тиражировать для других субъектов страны.

"Воспитание – это формирование определенных ценностей, которые делают школьника уверенным в себе, счастливым и успешным. Нам важно создать удобные, эффективные и современные механизмы, чтобы любая школа, учитель, классный руководитель, директор могли внедрять в свои программы интересные и увлекательные элементы, которые помогут в воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности", - подчеркнул он.

Конкурс "Навигаторы детства" станет площадкой для отбора и обучения новых специалистов. Поучаствовать в нем смогут соискатели, которые уже имеют опыт работы с детьми. До 4 марта продлится первая волна конкурса, параллельно будет идти отбор и экспертная оценка кандидатов.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила важность данного конкурса. По ее словам, задачей победителей станет коммуникация со школьниками, возможность обсуждать с ними злободневные вопросы и организовывать совместные мероприятия.

"Школа давно стала местом предоставления образовательных услуг, но так получилось, что из нее максимально ушло воспитание. Часто учителя и ребята говорят, что им не хватает именно живого общения. Большую нагрузку по воспитанию в хорошем и плохом смысле взяли на себя социальные сети. Поэтому мы надеемся, что эта потребность в человеческом общении взрослого и ребенка будет восполнена", - подчеркнула она.

Две с половиной тысячи соискателей, которых отберут эксперты, пройдут специальное обучение с марта по август 2021 года. Программа, рассчитанная на 106 часов, будет реализована в очно-заочной форме.

"Участников познакомят с такими формами воспитательной деятельности как отрядное дело, игры, патриотические акции, благотворительная и волонтерская деятельность, экскурсии и походы. А в 2021-2022 учебном году педагоги выйдут в пилотные субъекты и мы посмотрим, как на практике реализуются те знания, умения и навыки, которые слушатели получили", - рассказал директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко.

Отметим, первые заявки на участие в конкурсе уже начали поступать, в том числе и из Тюменской области. Одна из будущих соискательниц - куратор РДШ в Тюмени Наталья Ниязова.

Основными плюсами должности советника директора по воспитанию она назвала включенность в работу Российского движения школьников, привлечение детей к участию в федеральных, региональных и муниципальных проектах.

"У этого педагога будет время и на общение с детьми, и на конкурсы, и на проекты. Считаю, что советник директора должен быть молод, активен и заинтересован детьми, с которыми он будет работать. Он должен ходить в походы с ребятами, играть сними, петь песни, быть своего рода зажигалочкой и тогда воспитательная работа в школе выйдет на новый уровень" - подчеркнула она.

Планируется, что новая должность будет официально введена в штатное расписание общеобразовательных учреждений уже с 1 марта 2021 года.

"Что касается оплаты, то мы планируем, что это будет 0,2 ставки – в среднем 15 тысяч рублей в месяц. Дополнительные средства уже заложены в бюджете 2021 года, мы планируем, что возможно с марта-апреля такие ставки будут вводиться", - добавил Сергей Кравцов.

Узнать подробную информацию о проекте "Навигаторы детства" можно на сайте rdsh.teachbasetest.ru.

Любовь Голышева