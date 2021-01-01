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Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Спорт, 09:40 24 января 2021

СБР | Фото: СБР

Биатлонисты сборной России завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает Союз биатлонистов России.

В составе сборной России выступили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне, замкнувшие призовую тройку, отстали от победителей на 50,8 секунды. На четверых они использовали семь дополнительных патронов, получили один штрафной круг.

Золотые медали в гонке завоевала сборная Франции. Второй стала команда Норвегии.

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# Александр Логинов , биатлон

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