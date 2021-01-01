ХК "Рубин" по буллитам одолел самарский "ЦСК ВВС"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" одержал выездную победу в Самаре в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Во встрече с "ЦСК ВВС" гости добились победы по буллитам – 2:1. Счет в конце первого периода открыли гости, отличился Роман Чемеркин. Хозяева смогли восстановить паритет в самой концовке матча. Результативную атаку завершил мощным броском Роман Дубинин. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов победу тюменцам принес Чемеркин.

"Сегодня у нас совсем не было запала, драйва. В общем-то, шестой матч уже через день. Конечно, сказывается это. Хотел бы поблагодарить соперника. Несмотря, на то, что соперник находится внизу, имея призрачные шансы на плей-офф, команда, сражается. Дала нам настоящий бой. Мы посмотрели в деле, в сложной ситуации, наших игроков", - отметил главный тренер тюменцев Михаил Звягин.

"Рубин" на мажорной ноте завершил серию из пяти выездных встреч, добыв четвертую победу.