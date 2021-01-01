Тюменец пойдет под суд за истязание падчерицы

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Тюменца будут судить за истязание падчерицы. На протяжении трех лет он периодически бил девочку, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как установило предварительное следствие, обвиняемый с ноября 2018 по октябрь 2020 год систематически истязал свою 12-летнюю падчериц. За малейшую провинность и непослушание он бил девочку проводами, мылом, завернутым в полотенце, лопаткой для обуви, закручивал ребенку за спину руки.

Не выдержав издевательств, в ноябре 2020 года девочка убежала из дома. Когда ее нашли, она рассказала о причинах побега сотрудникам полиции.

Следователи осмотрели место происшествия, девочку допросили с участием законного представителя и психолога. Были допрошены свидетели и проведена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый заключен под стражу, свою вину он полностью признал.

В настоящее время потерпевшая находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, ей оказывают помощь психологи и другие специалисты. Мать девочки привлечена к ответственности. Решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Уголовное дело по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего" в отношении мужчины направлено на утверждение обвинительного заключения и последующую передачу в суд.