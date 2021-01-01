Тюменец пойдет под суд за истязание падчерицы
Тюменца будут судить за истязание падчерицы. На протяжении трех лет он периодически бил девочку, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
Как установило предварительное следствие, обвиняемый с ноября 2018 по октябрь 2020 год систематически истязал свою 12-летнюю падчериц. За малейшую провинность и непослушание он бил девочку проводами, мылом, завернутым в полотенце, лопаткой для обуви, закручивал ребенку за спину руки.
Не выдержав издевательств, в ноябре 2020 года девочка убежала из дома. Когда ее нашли, она рассказала о причинах побега сотрудникам полиции.
Следователи осмотрели место происшествия, девочку допросили с участием законного представителя и психолога. Были допрошены свидетели и проведена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый заключен под стражу, свою вину он полностью признал.
В настоящее время потерпевшая находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, ей оказывают помощь психологи и другие специалисты. Мать девочки привлечена к ответственности. Решается вопрос о лишении ее родительских прав.
Уголовное дело по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего" в отношении мужчины направлено на утверждение обвинительного заключения и последующую передачу в суд.