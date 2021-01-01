Тюменские биатлонисты завоевали награды в отборе на первенство мира
| Фото: ЦСП72
Четыре медали завоевали биатлонисты Тюменской области на всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок в ярославской дер. Демино, сообщает ЦСП72.
В рамках отбора на первенство мира второе место в индивидуальной гонке заняла Любовь Калинина. Серебряным призером в спринте на 10 км стал Андрей Вьюхин.
В смешанной эстафетной гонке тюменская команда в составе Ксении Шнейдер, Арины Пантовой, Алексея Огорелкова и Андрея Вьюхина завоевала серебряные медали. А в одиночной смешанной эстафете Дарья Сидорова и Денис Таштимеров выиграли золото.