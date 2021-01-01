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Тюменские биатлонисты завоевали награды в отборе на первенство мира

Спорт, 13:05 25 января 2021

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Четыре медали завоевали биатлонисты Тюменской области на всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок в ярославской дер. Демино, сообщает ЦСП72.

В рамках отбора на первенство мира второе место в индивидуальной гонке заняла Любовь Калинина. Серебряным призером в спринте на 10 км стал Андрей Вьюхин.

В смешанной эстафетной гонке тюменская команда в составе Ксении Шнейдер, Арины Пантовой, Алексея Огорелкова и Андрея Вьюхина завоевала серебряные медали. А в одиночной смешанной эстафете Дарья Сидорова и Денис Таштимеров выиграли золото.

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# биатлон , первенство мира

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