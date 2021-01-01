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Отбор на Дельфийские игры стартовал среди молодежи Тюменской области

Общество, 17:19 25 января 2021

https://vk.com/delphicgames | Фото: https://vk.com/delphicgames

Коллективы и сольных исполнителей со всей Тюменской области ждут на региональном отборочном туре XX молодежных Дельфийских игр России. Организатором этапа является Дворец национальный культур "Строитель".

Отборочный тур продлится с января по март 2021 года, сроки подачи заявки - до 1 февраля. Заявки и пакет документов принимают в департаменте культуры Тюменской области по адресу: 625000, Тюмень, ул. Водопроводная, 35. Телефон для консультаций - 8-982-925-03-30, электронная почта - delfiyskiye.igry@bk.ru, в теме письма указать номинацию.

Возраст участников на 25 мая 2021 года должен соответствовать критериям конкурса. Список номинаций, в которых можно заявиться, - на официальном сайте игр. По итогам отборочного этапа будет сформирована делегация региона для участия в творческих состязаниях, которые в 2021 году пройдут в Пермском крае.

Мероприятие проводится в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

Дарья Казакова

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# Дельфийские игры , ДК Строитель , национальный проект Культура , отборочный этап

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