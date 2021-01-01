В Голышманово выберут учеников года

| Фото: Областная ФМШ во ВКонтакте | Фото: Областная ФМШ во ВКонтакте

30 школьников с 3 по 10 класс участвуют в муниципальном конкурсе "Ученик года– 2021", который открылся в Голышмановском городском округе.

Основные мероприятия проходят в дистанционном формате 25-29 января, сообщает администрация муниципалитета.

На этот раз конкурс посвятили Году науки и технологий. Ребятам предстоит выдержать три испытания. Задания интеллектуального тура они выполнят в своих школах. Мастер-классы "Умный креатив" конкурсанты записали на видео и прислали жюри. Презентацию "Мой успешный проект" ученики представят в онлайн-режиме, в таком же формате подведут итоги конкурса.

Победителей наградят 1 февраля. Они получат денежные поощрения.