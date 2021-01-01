После пожара в частном доме в Ялуторовске госпитализировали мужчину

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Мужчина 1958 года рождения получил ожоги второй-третьей степени при пожаре в частном доме в Ялуторовске 25 января.

Днем на ул. Поселковая произошло возгорание в жилом доме размерами семь на десять метров.

"К моменту прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. В ближайшее время пожар локализовали. Сотрудники звена газодымозащитной службы спасли из дома мужчину", – рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

По данным ведомства, он получил ожоги второй-третьей степени и отравился угарным газом, его госпитализировли.

С пламенем боролись девять человек личного состава. Огонь повредил дом и кровлю на площади 30 кв. м.

Инна Пахомова