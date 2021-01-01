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Полицейские вернули тоболячке украденный телефон

Происшествия, 16:47 26 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники полиции вернули жительнице Тобольска мобильный телефон. Полицейские установили, что потерпевшая на время дала гаджет своему сожителю, сообщает УМВД Тюменской области.

В день пропажи телефона мужчина был в гостях у знакомых. Как позже выяснилось, хозяйка квартиры по ошибке положила его телефон в сумку другой женщины. Та, в свою очередь, не призналась, что гаджет находится у нее.

41-летнюю подозреваемую доставили в отдел полиции. Там она пояснила, что изначально не знала, что телефон находится у нее. Но затем решила не возвращать его хозяйке и стала пользоваться им.

Полицейские изъяли телефон у задержанной и вернули его владелице. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# кража , Тобольск , уголовное дело

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