Школьные библиотеки Тюменской области получат по подписке журнал "Родина"

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Проект по оформлению подписки на федеральное печатное издание "Родина" для средних общеобразовательных учреждений на территории Тюменской, Свердловской, Курганской, Томской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО профинансировало в рамках программы благотворительности АО "Транснефть-Сибирь".

В течение 2021 года 270 школьных библиотек региона будут ежемесячно пополняться выпусками исторического научно-популярного журнала. Январский выпуск уже поступил в учебные заведения. Это издание на протяжении многих лет знакомит читателей с громкими и малоизвестными историческими фактами, ключевыми персонами, в свое время повлиявшими на развитие страны.

"Уверен, что этот проект найдет отклик в душе школьников разного возраста, оживит у молодежи картину понимания мира, научит думать, рассуждать, принимать решения", – отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью и органами государственной власти АО "Транснефть - Сибирь" Сергей Сметанюк.

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение интереса молодежи к истории Отечества, – одно из ключевых направлений благотворительной программы предприятия.

АО "Транснефть – Сибирь" на протяжении нескольких лет реализует проект по увековечивании памяти Герою Монголии, Герою Советского Союза, генералу армии Ивану Федюнинскому. В том числе при поддержке предприятия в г. Тюмени установлен памятник полководцу, в серии "ЖЗЛ" издана книга. Вместе с изданиями о других соотечественниках, отличившихся на полях сражений, и важнейших вехах Великой Отечественной войны, о видных русских ученых и просветителях книга "Федюнинский" в 2020 году передана в школьные библиотеки региона. Ежегодно АО "Транснефть – Сибирь" совместно с Тюменской областной думой и областным советом ветеранов проводит среди школьников региона конкурс сочинений на патриотические темы, приуроченный к Дню Героев Отечества.

Также при финансовом содействии АО "Транснефть – Сибирь" в регионе реализуется информационный проект "Герои России. Бессмертно" - видеофильмы и радиопередачи о судьбах героев Великой Отечественной войны и российских военнослужащих, погибших при исполнении военного долга в локальных конфликтах современности.