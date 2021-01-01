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Новые нормы для паевых инвестиционных фондов введут в России

Экономика, 17:10 27 января 2021

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Требования к правилам доверительного управления ПИФом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, устанавливает Центробанк с 1 февраля, сообщает пресс-служба Государственной думы России.

В доверительное управление ПИФом, кроме денег, может быть передано иное имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией, если такая возможность предусмотрена правилами.

Также пайщики биржевых паевых инвестиционных фондов и вкладчики ПИФов, доступных только для квалифицированных инвесторов, при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество в состав фонда (например, недвижимость).

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# Государственная дума , законы

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