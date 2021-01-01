В Тюмени зимуют 245 серых шеек

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Акция по подсчету зимующих водоплавающих птиц продолжается в Тюменской области в рамках Всероссийской акции "Серая шейка". Орнитолог, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос-Иванова опубликовала в соцсетях информацию о кряквах, которые проводят зиму в Тюмени.

На озере Оброчное, которое является водоемом-охладителем ТЭЦ-1, кряквы селятся каждый год. "В начале учёта на данном водоёме удалось зафиксировать 95 крякв, а также уже знакомого нам с прошлого года самца хохлатой чернети, который весьма вольготно себя чувствует в стае крякв и одним из первых подплывает к берегу за хлебом. Так что, если местные бердвотчеры хотят пополнить свою фотоколлекцию снимками хохлатой чернети, милости просим", - говорит она.

с личного аккаунта Марии Лупинос ВКонтакте с личного аккаунта Марии Лупинос ВКонтакте

Орнитолог успела обследовать и протоку, соединяющую озеро Оброчное с р. Турой. На стороне озера, которая соединяется с рекой, ее ждал сюрприз – 135 крякв устроились на ночлег. Чуть позже со стороны поймы Туры подлетело еще 15 птиц.

"Если и вы знаете о существовании незамерзающих водоемов в пределах Тюмени, просьба сообщить информацию в группу Тюменское отделение Союза охраны птиц России или региональному координатору акции", - говорит Мария Лупинос-Иванова.

Участников Всероссийской акции по учёту зимующих водоплавающих и околоводных птиц "Серая шейка" отметят специальными свидетельствами.

Анжела Лебедева