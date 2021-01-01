Лось и косуля погибли на дорогах Тюменской области
| Фото: phototyumen.ru
В двух районах Тюменской области произошли дорожно-транспортные происшествия с дикими животными за прошедшую неделю, сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
18 января на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск Renault Duster наехал на лося, животное погибло. Государственному охотфонду нанесен вред в размере 80 тыс. рублей.
22 января на автодороге Аромашево - Кротово Hyundai сбил косулю. Ущерб составил 40 тыс. рублей.
Для профилактики аварий с участием диких животных Госохотдепартаментом разработана памятка для водителей.
| Фото: Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области