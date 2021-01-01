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Лось и косуля погибли на дорогах Тюменской области

Происшествия, 16:14 26 января 2021

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

В двух районах Тюменской области произошли дорожно-транспортные происшествия с дикими животными за прошедшую неделю, сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

18 января на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск Renault Duster наехал на лося, животное погибло. Государственному охотфонду нанесен вред в размере 80 тыс. рублей.

22 января на автодороге Аромашево - Кротово Hyundai сбил косулю. Ущерб составил 40 тыс. рублей.

Для профилактики аварий с участием диких животных Госохотдепартаментом разработана памятка для водителей.

Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области | Фото: Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области

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# ДТП , животные

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