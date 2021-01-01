Раввин Варкин призвал помнить о событиях Холокоста, чтобы они не повторялись

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О событиях, связанных с освобождением одного из крупнейших концентрационных лагерей Освенцим, важно помнить, чтобы вновь не повторять те страшные ошибки.

Такое мнение в интервью ИА "Тюменская линия" высказал председатель совета региональной еврейской национальной культурной автономии "Адар", раввин тюменской синагоги Игорь Варкин.

Он подчеркнул, что сколько бы лет ни прошло, тему Холокоста нельзя забывать, потому что она не закрылась с победой над нацизмом. Это как некая граница, за которую человек не должен переступать.

Игорь Варкин поделился тем, как страшно вспоминать и осознавать события тех дней. В первые же дни, когда был освобожден Освенцим, вместе с советскими врачами в концлагерь прибыли двое кинооператоров. Это были фронтовики, которые, казалось, видели все. Но один из них не смог снимать происходящее вокруг, а второй плакал и снимал.

"Он снимал тюки, набитые женскими волосами, трупы, лежащие на территории концлагеря, склады с детскими ботинками… Это две реакции, которые и сегодня для нас таковы. С одной стороны очень хочется отстраниться от темы нацизма, не верить в нее. А другая реакция – плакать и вспоминать. Вспоминать для того, чтобы этого никогда больше не повторилось. Но для этого надо понимать, как одних довели до полного уничтожения и унижения, а другие стали палачами. Это два главных вопроса этой темы", - добавил Игорь Варкин.

Он напомнил, что 27 января отмечается День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году советские войска освободили один из крупнейших концентрационных лагерей Освенцим, где по разным данным погибли от 1 до 2,2 млн человек.

В Тюменской области, наряду с другими регионами, второй год подряд проводится неделя памяти, посвященная тем страшным событиям. Из-за пандемии, мероприятия будут более камерными, чтобы избежать скопления большого количества людей. В то же время пройдут традиционные службы и возложение цветов. Также откроется выставка.

27 января в 12 часов на площади Памяти соберутся представители Еврейской диаспоры. Они возложат цветы к памятнику жертвам фашистских концлагерей, зажгут шесть поминальных свечей в память о шести миллионах погибших в Холокосте, проведут поминальную молитву.

28 января в 16 часов в здании исторического парка "Россия – моя история" откроется выставка фотобаннеров, посвященная Холокосту. Работать она будет до 14 февраля.

29 января в тюменской синагоге (ул. Кирова, 44) пройдет служба и поминальная молитва.

Любовь Голышева