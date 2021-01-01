Ишимцам расскажут о фронтовиках, освобождавших блокадный Ленинград

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Ишимские библиотекари подготовили цикл онлайн-мероприятий "Война. Холодный Ленинград" ко Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала главный специалист модельной библиотеки Анна Сигуева.

Литературный видеообзор "Читаем о блокаде" можно посмотреть на официальных страницах в соцсетях. Там представлены книги о мужестве, силе воли, умении не сдаваться и выживать ради Победы.

В видеопрезентации "Они освобождали города" ишимцы полистают фотоальбом памяти, на страницах которого размещены имена и фотографии земляков, защищавших и освобождавших города во время Великой Отечественной войны. Трое освобождали Ленинград от блокады: Василий Казаковцев, Александр Знаменщиков, Владимир Тихонов.

С новыми изданиями о детях блокады познакомит читателей электронная выставка "Война. Блокада. Детство". В этих книгах школьники прочитают о подвигах своих сверстников, их страшном детстве и непреодолимом желании победить.

"Война для молодого поколения – это история, которую дети узнают по фильмам, книгам и в Интернете. Чтобы они знали и помнили эти тяжелые времена, мы с коллегами подготовили блокадные фотохроники голодного, но стойкого Ленинграда и его жителей. А также онлайн-урок содержащий фактические данные того времени", - акцентировала Анна Сигуева.

Клуб любителей чтения и кино "КЛюЧиК" подготовил спецвыпуск, посвященный книге Тамары Цинберг "Седьмая симфония", пережившей блокаду, и фильму режиссера Владимира Потапова "Крик тишины", который был снят по этой повести.

Напомним, Ленинград был освобожден 77 лет назад, его блокада немецко-фашистскими войсками продлилась 872 дня.

Инна Кондрашкина