В Тюменской области перепишут предпринимателей

| Фото: Работа России во ВКонтакте | Фото: Работа России во ВКонтакте

Предпринимателей Тюменской области приглашают поучаствовать в экономической переписи малого бизнеса. Для этого респондентам необходимо заполнить анкету, сообщает Росстат.

Сделать это можно до 1 апреля на сайте Росстата или операторов электронного документооборота. Анкету можно заполнить и на бумаге, сдав ее в органы статистики лично или отправив по почте. Она должна быть заверена подписью и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также содержать информацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя.

С 1 марта по 1 мая юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут заполнить анкету на сайте Госуслуг при условии наличия подтвержденной учетной записи и электронной подписи.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в пять лет. Она позволяет понять, в какой помощи больше всего нуждаются предприниматели, чтобы выработать актуальные программы поддержки. В соответствии с законодательством РФ участие в переписи является обязательным. Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.