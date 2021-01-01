Ишимская пенсионерка танцует зумбу и монтирует ролики для своего канала

| Фото: из личного архива Надежды Доновой | Фото: из личного архива Надежды Доновой

Жительница Ишима Надежда Донова в 64 года начала танцевать зумбу и увлеклась монтажом роликов для собственного ютуб-канала.

По ее словам, личность она увлекающаяся, любит все современное и интересное, всегда следит за новаторскими течениями и модными тенденциями.

"Мне часто говорят: держись согласно возрасту, а я отвечаю, что могу себе позволить!" - говорит женщина.

Восемь лет назад после выхода на пенсию Надежда Донова увлеклась созданием кукол, делала для себя, позже на заказ. Со временем влюбилась в полимерную глину и начала творить из нее украшения. Затем создавала бижутерию из натуральных камней. Но со временем стало подводить зрение, поэтому прикладное творчество пришлось оставить, признается она.

В октябре 2020 года Надежда Донова начала танцевать. Сначала ходила на народные танцы в городской парк, занималась с группой 55+, но пандемия и морозы сбили график. Чтобы не унывать, женщина решила попробовать себя в зажигательной зумбе. По словам пенсионерки, этот танец помогает ей лучше себя чувствовать, держать форму и поднимает настроение.

"Берегите здоровье, тогда будут и энергия, и интересы, и желание жить. В интернете простор для выбора увлечений, бери идеи и воплощай их в жизнь. Скучать в наше время глупо", - советует Надежда Донова.

| Фото: из личного архива Надежды Доновой | Фото: из личного архива Надежды Доновой

Недавно женщина решила снять ролик со своим танцем и выложила его на свой ютуб-канал, куда раньше выкладывала видео со своими куклами, любимой кошкой Лизой и ее котятами. Видео набрало гораздо больше просмотров, чем другие. Тогда Надежда решила украсить ролик спецэффектами. Для этого пришлось освоить азы монтажа, скачать на телефон и ноутбук специальные программы. Надежде Доновой по заказу привезли экран-фотофон для съемок новых роликов.

Ишимская пенсионерка признается, что желает двигаться вперед, придумывать новые танцевальные композиции. Она будет записывать видео, учиться монтажу и радовать поклонников своего творчества и всех, кто просто любит жить и танцевать.

Инна Кондрашкина