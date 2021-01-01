Четыре автомобиля горели в Тюменской области за сутки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Четыре раза выезжали на происшествия, связанные с пожарами в автомобилях, тюменские огнеборцы 27 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Примерно в 6 часов 30 минут в Омутинском районе на ул. Островского загорелся автомобиль "Газель". Сотрудники 119-й пожарно-спасательной части ликвидировали пламя, успевшее повредить двигательный отсек и салон автомобиля. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.

В 8 часов 30 минут в районе дома №92 на ул. Широтная в Тюмени загорелся "ВАЗ-2114". Огонь повредил менее квадратного метра легковой машины. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части за несколько минут ликвидировали пожар. Короткое замыкание электропроводки отрабатывается специалистами как наиболее вероятная причина пожара.

В Голышмановском и Тюменском районах сотрудники подразделений МЧС России также ликвидировали автопожары, никто не пострадал. Причины происшествий устанавливаются.