Юные тюменцы посоревнуются на конкурсе ко Дню защитника Отечества

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Юные тюменцы посоревнуются друг с другом на приуроченном ко Дню защитника Отечества конкурсе "А ну-ка, мальчики!", который состоится в ДК "Водник" 23 февраля в 13 часов, сообщают организаторы.

Принять участие в творческом состязании могут воспитанники дошкольных учреждений в возрасте от пяти до семи лет.

В программе: визитная карточка каждого участника, творческий конкурс, конкурс "Я будущий защитник Родины", игры и розыгрыши призов для зрителей, праздничная программа.

Конкурс проводится в два этапа. Первый — отборочный тур состоится 12 февраля. Участникам необходимо показать визитную карточку. В финал пройдут не более 12 участников. Второй этап — финальная конкурсная программа среди участников. Претенденты на победу могут прочитать стихи, исполнить песню или продемонстрировать танец.

Прием заявок продлится до 11 февраля в ДК "Водник" по адресу: ул. Судоремонтная, 1а. С положением можно ознакомиться по ссылке.

Телефоны для справок: 45-47-29, 45-47-26, 45-93-44.