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Ишимских читателей научат искать книги в каталоге онлайн

Общество, 17:01 31 января 2021

скриншот сайта | Фото: скриншот сайта

Ишимские библиотекари разработали видеоинструкцию по поиску книг в электронном каталоге, который расположен на официальном сайте культурных учреждений. Это сделано для удобства читателей. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила главный специалист модельной библиотеки Анна Сигуева.

Она пояснила, что из-за пандемии библиотеки работают в ограниченном режиме и принимают посетителей только по предварительной записи, в фонды людей не пускают. Из-за этого встает вопрос подбора книг для каждого читателя. Не всегда пояснения по телефону помогают сформировать правильный читательский запрос.

"Тогда мы советуем читателям, прежде чем пойти в библиотеку, обратиться к электронному каталогу. Но пользоваться им умеет не каждый. Так пришла идея сделать понятную и подробную видеоинструкцию, как найти нужную книгу и в какой библиотеке она находится", - сказала специалист.

Библиотекари считают, что это поможет читателям сориентироваться, подобрать литературу для чтения или учебы. Помимо видеоинструкции, в разработке находится инфографика по пользованию каталогом, которая совсем скоро появится на официальной странице в соцсетях.

Инна Кондрашкина

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# библиотеки , Ишим , помощь , читатели

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