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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

29 января в Тюмени переменная облачность без осадков

Общество, 07:59 29 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 7 - минус 9 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 29 января, прогнозирует сервис Gismeteo. К вечеру похолодает до минус 12.

Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду. После 14 часов направление изменится на южное.

Атмосферное давление повышенное - 760-762 мм рт. ст.

Заход солнца в 16 часов 59 минут. Долгота дня 8 часов 16 минут.

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