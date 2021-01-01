29 января в Тюмени переменная облачность без осадков
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Минус 7 - минус 9 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 29 января, прогнозирует сервис Gismeteo. К вечеру похолодает до минус 12.
Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду. После 14 часов направление изменится на южное.
Атмосферное давление повышенное - 760-762 мм рт. ст.
Заход солнца в 16 часов 59 минут. Долгота дня 8 часов 16 минут.