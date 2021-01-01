29 января в Тюмени переменная облачность без осадков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 7 - минус 9 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 29 января, прогнозирует сервис Gismeteo. К вечеру похолодает до минус 12.

Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду. После 14 часов направление изменится на южное.

Атмосферное давление повышенное - 760-762 мм рт. ст.

Заход солнца в 16 часов 59 минут. Долгота дня 8 часов 16 минут.