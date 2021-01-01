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Уватские школьники стали лауреатами международного конкурса

Общество, 19:03 30 января 2021

www.uvatregion.ru

Восемь учащихся детской школы искусств Уватского района стали лауреатами XXVI международной выставки-конкурса детского и юношеского художественного творчества "Рождественская". Финальный этап конкурса и награждение прошли в очной форме в Тобольске, сообщаетпресс-служба администрации Уватского района.

В номинации "Пейзаж" первое место заняли Кирилл Балин и Александра Захарова, второе – Вероника Ульянова и Юлия Хромова, а третье – Ксения Молдажанова. В номинации "Тематическая композиция" первой стала Алена Новикова, второй – Алиса Леонова. Также в номинации "Традиции" первое место заняла Зарина Зиеева. Руководители призеров Лаура Катаргулова и Галина Иванова.

На конкурс поступило 240 заявок от 231 образовательного учреждения из 151 города России и зарубежья. В экспозиции 4000 работ учащихся художественных школ, школ искусств и студий, профильных ВУЗов и самостоятельных авторов.

Посетить выставку с работами конкурсантов можно до конца февраля в детской школе искусств имени Алекасандра Алябьева в Тобольске или в онлайн формате на официальном сайте конкурса.

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