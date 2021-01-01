Вузы вернутся к очному обучению с 8 февраля

| Фото: SAS ТюмГУ Вконтакте | Фото: SAS ТюмГУ Вконтакте

Российские вузы возвращаются к обучению в традиционном формате с 8 февраля. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, сообщается на сайте ведомства.

Руководителям вузов, подведомственных Минобрнауки России, предписано организовать возвращение к обучению в традиционном формате с учетом мнения студенческих советов и по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также особенностей распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе.

Вузы обязаны не допускать в вуз лица с признаками инфекционных заболеваний, создать условия для обработки рук, обеспечить контроль температуры тела всех лиц, входящих в организацию, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проветривание учебных помещений.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса.