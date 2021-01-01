  • 29 января 202129.01.2021пятница
  • USD76,1854
    EUR92,1310
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вузы вернутся к очному обучению с 8 февраля

Общество, 12:14 29 января 2021

SAS ТюмГУ Вконтакте | Фото: SAS ТюмГУ Вконтакте

Российские вузы возвращаются к обучению в традиционном формате с 8 февраля. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, сообщается на сайте ведомства.

Руководителям вузов, подведомственных Минобрнауки России, предписано организовать возвращение к обучению в традиционном формате с учетом мнения студенческих советов и по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также особенностей распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе.

Вузы обязаны не допускать в вуз лица с признаками инфекционных заболеваний, создать условия для обработки рук, обеспечить контроль температуры тела всех лиц, входящих в организацию, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проветривание учебных помещений.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Валерий Фальков , дистанционное обучение , образование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 29.01.2021Ишимцам предложат расписать деревянный спил и сделать магнит с фламинго
14:04 29.01.2021Очередная партия "Спутника-V" поступила в Тюменскую область
13:55 29.01.2021В Тюменской области 145 человек пополнили статистику по COVID-19
13:42 29.01.2021Врач объяснил, почему для пациента важен "золотой час"